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Лента
20 октября 10:23
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
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10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
10:03
Происшествия
Появились кадры с места взрыва возле здания пограничной полиции в Кабуле
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В Японии проснулся самый крупный в стране вулкан Aco
Видео

В результате извержения вулкана столп пепла и дыма достиг высоты 3 500 метров. Метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности и не рекомендуют приближаться к огненной горе.

Aco – крупнейший вулкан в Японии, расположенный на острове Косю в юго-западной префектуре Кумамото. Национальное метеорологическое управление объявило о его извержении, после того, как из кратера стал подниматься густой черный дым. Зафиксирован выброс вулканических камней на километр от подножия горы.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не приближаться к вулкану и соблюдать спокойствие.

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