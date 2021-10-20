В Японии проснулся самый крупный в стране вулкан Aco

В результате извержения вулкана столп пепла и дыма достиг высоты 3 500 метров. Метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности и не рекомендуют приближаться к огненной горе.

Aco – крупнейший вулкан в Японии, расположенный на острове Косю в юго-западной префектуре Кумамото. Национальное метеорологическое управление объявило о его извержении, после того, как из кратера стал подниматься густой черный дым. Зафиксирован выброс вулканических камней на километр от подножия горы.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не приближаться к вулкану и соблюдать спокойствие.