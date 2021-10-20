Минобороны РФ: войска связи получат более 12 тысяч единиц техники в 2021 году

Москва, 20 октября. Войска связи Вооруженных сил России получат более 12 тысяч образцов современной техники до конца 2021 года. Об этом сообщил начальник замглавы Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

По его словам, новая техника позволит продолжить перевод системы военной связи на цифровые средства обработки и передачи данных. При этом в будущем переоснащение войск связи будет продолжено.

«Впрочем, мы не стоим на месте и в ближайшие три года планируем выйти на еще более высокий показатель — 76% современной техники связи в войсках», — пояснил Шамарин.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений, передает телеканал «360».