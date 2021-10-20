Глава «Росгеологии» Горьков опроверг мнение об истощении запасов нефти в России

Москва, 20 октября. Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал, как долго Россия сможет наращивать добычу нефти. Ее потенциальный объем зависит только от технологического развития, заявил он в интервью РБК.

Разговоры об истощении запасов черного золота начались давно. Так, в 1980-х годах была распространена точка зрения, что сырье закончится к 2020 году. В действительности же мировые экспортеры только наращивают темпы добычи, отметил Горьков.

Последнее время в мире не обнаруживали месторождений-гигантов. Эксперт связал это с тем, что компании не начинают добычу на шельфе на глубине больше 500 метров. Он уверен, что не только на территории РФ, но и по всему миру есть еще множество неоткрытых месторождений.

«А изученность Мирового океана всего 10%, то есть мы, в принципе, просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — добавил Глава «Росгеологии».

Горьков ранее говорил, что существующих запасов нефти в России хватит до 2100 года. По его словам, несмотря на массовый переход на электротранспорт, полностью уйти от использования этого энергоресурса мир не сможет.