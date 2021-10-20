Гоген Солнцев готовится к свадьбе через неделю после развода с Терешкович

Москва, 20 октября. Шоумен, блогер, певец и актер Гоген Солнцев снова собирается связать себя узами брака. Артист нашел себе новую жену всего через неделю после развода с Екатериной Терешкович.

Солнцев прожил три года в браке с экс-супругой, которая старше его почти на 30 лет. Семейная жизнь пары сопровождалась многочисленными скандалами. Шоумен объявил о разводе с Терешкович 11 октября, сразу же начал искать новую возлюбленную и, похоже, быстро добился успеха. Блогер уже готовится к свадьбе, пишет «СтарХит».

Актер и его невеста подали заявление в ЗАГС. Церемония бракосочетания намечена на 29 октября. Празднование состоится в баре на Сретенке, где гостей будут удивлять сюрпризами, в том числе кулинарными.

«Особой оригинальностью отличается заказанный торт... Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары», — поделилась организатор праздника Диана Бичарова.

Будущие муж и жена уже выбрали наряды для церемонии бракосочетания. Солнцев придет на свадьбу в элегантном фраке, а его невеста — в шикарном белом платье, пишет Teleprogramma.pro. Личность новой возлюбленной шоумена пока держится в секрете, известно лишь, что она достаточно молода.

После развода бывшая жена актера аннулировала завещание на него, которое она составила в браке. Терешкович обвинила Солнцева в обмане и отписала все имущество дочери.