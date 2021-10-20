Российские и египетские военные совместно десантировались на учениях «Защитники дружбы — 2021»

Каир, 20 октября. Военнослужащие Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта провели совместное десантирование без парашютов из макета вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тренировка состоялась в рамках учений «Защитники дружбы – 2021», которые проходят в пригороде Каира. Также в ходе маневров десантники отработали скоростные спуски с крыши.

«Российские и египетские десантники в рамках первого этапа совместного тактического учения «Защитники дружбы — 2021» отработали десантирование беспарашютным способом в сложных условиях на неподготовленные площадки приземления в лесном массиве и крыше захваченного незаконными вооруженными формированиями (НВФ) объекта», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сентября 2021 года состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом финальный этап маневров посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, передает телеканал «360».