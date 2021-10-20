Торги на Московской бирже открылись ростом доллара

Москва, 20 октября. Курсы доллара и евро выросли на открытии Московской биржи 20 октября, свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар в начале сессии укрепился на 1,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 70,87 рубля. Курс евро вырос на 22 копейки и достиг 82,65 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Банком России на 20 октября, составляют: доллар — 70,97 рубля, евро — 82,68 рубля.

В зависимости от внешних обстоятельств рубль с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

В свою очередь независимый аналитик Богдан Зварич отмечал, что уверенный экспорт товаров и положительная динамика цен на нефть поддерживают российскую валюту. Однако все может поменяться, если ситуация на мировом рынке ухудшится, цитирует его «ФедералПресс».