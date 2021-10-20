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Депутат Швыткин о планах США наказать «Газпром»: Ответ России будет асимметричным
Политика
Депутат Швыткин о планах США наказать «Газпром»: Ответ России будет асимметричным
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Желая наказать российскую корпорацию «Газпром», Соединенные Штаты ведут нездоровую и недобросовестную конкуренцию. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Санкции США

Соединенные Штаты хотят привлечь «Газпром» к ответственности «за нарушение санкций». Такое заявление сделал первый замминистра финансов Уолли Адейемо на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от мер против трубопровода «Северный поток — 2».

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Наумкина

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — заявил он, не приводя подробностей.

Ответ будет асимметричный

Как отметил Юрий Швыткин, «Газпром» совершенно не нарушает нормы международного права, в том числе и по вопросам поставок газа. Санкционная политика Соединенных Штатов — это их внутреннее дело.

«Попытки себя провозгласить судьей со стороны США обречены на провал. Кроме того, действия американцев — нездоровая конкуренция. Соединенные Штаты должны включать голову и обеспечить своих граждан энергоресурсами в рамках здоровой конкуренции», — пояснил Юрий Швыткин.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Политик обратил внимание, если американцы введут какие-либо ограничительные меры против «Газпрома», Россия, вероятно, ответит. И ответ будет асимметричным.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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Все новости / Политика / Депутат Швыткин о планах США наказать «Газпром»: Ответ России будет асимметричным
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