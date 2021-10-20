В Кремле прокомментировали сообщения о перестановках в правительстве

Москва, 20 октября. Кремль заранее не сообщает о кадровых перестановках, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста РИА Новости о возможной ротации в правительстве, официальный представитель Кремля сообщил, что такие вещи заранее не анонсируются.

«Мы никогда не анонсируем», — сказал Дмитрий Песков.

Информированные источники некоторых СМИ до этого сообщали, что в кабинете министров готовится ротация, которая может затронуть несколько членов правительства.

Как стало известно ранее, Дмитрий Песков объяснил изменение прогноза по инфляции глобальными процессами. По его словам, полностью остановить инфляцию не может ни одна страна.