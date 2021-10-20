Большой локдаун в России: к чему готовиться бизнесу и работникам

В России 20 октября правительство может объявить новый локдаун — как минимум с 30 октября до 7 ноября. Предложение озвучила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, ее уже поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Последнее слово будет за президентом, но бизнес-сообщество уже вздрогнуло.

По оценкам экспертов, потери экономики России в результате локдауна в I квартале 2020 года составили 0,49% годового внутреннего валового продукта (ВВП), а во II квартале — порядка 7,53% годового ВВП.

Будет ли шоком введение нового локдауна для экономики России? Компенсируют ли бизнесу расходы на выплаты незаработанной персоналом зарплаты? Какая доля российского бизнеса сумела переориентироваться на онлайн-продажи, отладить механизмы удаленной работы сотрудников? Ждут ли нас проблемы на рынке труда (увольнения, вынужденные неоплачиваемые отпуска, переход на частичную занятость)? Разрешат ли сфере обслуживания работать?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит доцент, кандидат экономических наук, преподаватель Президентской академии (СЗИУ РАНХиГС) Артем Голубев.

Брифинг состоится в среду, 20 октября, в 14:30.

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