Киев, 20 октября. Украинских военных нужно оснастить нетрадиционными видами вооружения для противостояния с Россией. Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил страны генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он признал военную мощь Москвы и выразил уверенность, что Украина не сможет на равных бороться с Россией. По словам Романенко, ВСУ не имеют такого количества технических средств и живой силы.

«У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — пожаловался генерал.

Военнослужащий указал, что во время президентства Владимира Путина Россия активно наращивала военную мощь. Теперь российское вооружение состоит на 65-75% из современных видов.

«Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения», — добавил Романенко.

На сегодняшний день Украине стоит больше заботиться о внутренних проблемах государства, нежели мериться силами с соседями. По словам главы партии Верховной рады «Батькивщина» Юлии Тимошенко, в стране начался полномасштабный энергетический кризис.