Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:22
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
10:03
Происшествия
Появились кадры с места взрыва возле здания пограничной полиции в Кабуле
Все новости

МВД России приняло на вооружение новый пистолет Лебедева
Армия
МВД России приняло на вооружение новый пистолет Лебедева
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. МВД России объявило о расширении арсенала, используемого сотрудниками ведомства. Российские правоохранители получат на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК).

По данным источника РИА Новости, новое оружие станет заменой морально устаревшей модели. Ранее сотрудники российской полиции были вооружены пистолетом Макарова (ПМ).

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — рассказал источник информационного агентства в правоохранительных органах.

ПЛК был разработан группой компаний «Калашников». Об базовой комплектации пистолета Лебедева модель отличается уменьшенной длиной, высотой и массой. Обойма оружия состоит из 14 патронов. ПЛК идеально подходит для скрытого ношения.

Еще одной новинкой российского вооружения является пистолет-пулемет ПП-2000, который лично опробовал президент страны Владимир Путин. Эксперты китайского издания NetEase по достоинству оценили разработку РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / МВД России приняло на вооружение новый пистолет Лебедева
мвд полиция вооружение пистолет лебедева пистолет макарова
Комментировать