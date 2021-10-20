МВД России приняло на вооружение новый пистолет Лебедева

Москва, 20 октября. МВД России объявило о расширении арсенала, используемого сотрудниками ведомства. Российские правоохранители получат на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК).

По данным источника РИА Новости, новое оружие станет заменой морально устаревшей модели. Ранее сотрудники российской полиции были вооружены пистолетом Макарова (ПМ).

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — рассказал источник информационного агентства в правоохранительных органах.

ПЛК был разработан группой компаний «Калашников». Об базовой комплектации пистолета Лебедева модель отличается уменьшенной длиной, высотой и массой. Обойма оружия состоит из 14 патронов. ПЛК идеально подходит для скрытого ношения.

Еще одной новинкой российского вооружения является пистолет-пулемет ПП-2000, который лично опробовал президент страны Владимир Путин. Эксперты китайского издания NetEase по достоинству оценили разработку РФ.