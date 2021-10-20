Политолог Корнилов: Президента Чехии пытаются сместить, используя его госпитализацию

Официального заявления консилиума врачей о плохом состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана не было, но его враги вовсю продвигают в СМИ идею о сложении Земаном своих полномочий. Возможно, следующей жертвой политических интриг станет премьер Чехии Андрей Бабиш, которого безосновательно обвиняют в симпатии к Москве. Об этом ФАН рассказали политологи Георгий Энгельгардт и Владимир Корнилов, комментируя публикации о госпитализации чешского политика.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован 10 октября — сразу после победы на выборах оппозиционной праволиберальной коалиции «Вместе». Соратники Земана продолжают утверждать, что он может работать, однако новый сенат Чехии намерен лишить лежащего в больнице Земана президентских полномочий.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт заметил, что ситуация в Чехии с госпитализацией президента Милоша Земана и активизацией его оппонентов напоминает операцию по отстранению действующего главы государства от власти.

«Я не могу назвать происходящее «дворцовым переворотом». Чехия — парламентская республика, более серьезным влиянием там обладает премьер-министр. Земан не обладал большими полномочиями, но он достаточно долгое время нарушал своим поведением консенсус единообразия и некую картину единомыслия. Он, как и его предшественник, Вацлав Клаус, «нарушал строй». Земан позволял себе отступать от общепринятых на Западе правил общения с Россией, вел себя как прагматик, задавал тем, с кем имел дело, нелицеприятные вопросы. И нажил себе врагов», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН уточнил, что победившая на выборах коалиция «Вместе» была настроена к Земану крайне враждебно, так как лидер страны не хотел давать им мандат на формирование правительства.

«Политические противники Земана, прошедшие в парламент, демонстрируют всем, что сильны и способны на поступки. Смещение Земана сродни показательной казни, хотя все происходит корректно и обозначено как законные действия. Вряд ли на Милоша Земана станут заводить уголовные дела. Все происходит естественно. При этом формально решать, позволяет ли здоровье Земану исполнять обязанности президента страны, должен врачебный консилиум, о котором пока ничего не говорится», — подчеркнул эксперт.

Энгельгардт напомнил, что последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел перенес много медицинских операций, имел слабое здоровье и жил под наблюдением врачей и жены, но это не помешало ему переизбраться в президенты Чехии на второй срок оставаться в должности до истечения полномочий.

«Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, как и Милош Земан, является прагматиком, он склонялся к экономическому сотрудничеству с нашей страной. Позже он под давлением пошел на охлаждение отношений с Москвой, но оппоненты все равно обвиняют его в симпатиях к русским. Новая коалиция, которая формирует Правительство Чехии, подчеркнуто недружественная России. Ее представители отвергают и Земана как «продавшегося Кремлю», и Бабиша как «недостаточно принципиального» политика, который не хотел бороться с мифическими Петровыми и Бошировыми», — сказал Георгий Энгельгардт.

vlada.cz / Government of the Czech Republic

Научный сотрудник Института славяноведения обратил внимание, что Земан позволял себе иногда критиковать НАТО. Политолог высказал мнение, что президента Чехии снимают не по «спецзаказу Госдепа», но действия противников президента согласованы с Вашингтоном, никаких нареканий там не вызвали, так как Земан был неудобен США.

Историк и общественный деятель Владимир Корнилов обратил внимание, что официальный конечный вердикт о состоянии здоровья президента Чехии опубликован не был.

«Милош Земан немолод, он действительно имеет проблемы со здоровьем. В публичном пространстве распространяется информация, якобы полученная от врачей, что он не в состоянии исполнять свои обязанности. В Конституции Чехии предусмотрено положение о том, что президент республики должен сложить с себя полномочия, если он утратил дееспособность. Но заключения специального уполномоченного консилиума медиков никто не видел. Поэтому говорить про его увольнение пока некорректно. Ведь человек на больничном менее двух недель, на него распространяются гарантии и свободы государства, в котором он живет, в том числе и нормы трудового права, как и на обычных граждан», — предупредил политолог.

Корнилов напомнил, что Милош Земан не был другом Москвы, но его конкуренты вменяли ему пророссийские взгляды. Публицист высказал предположение, что подобное совсем не соответствовало действительности.

«Вряд ли Земан был для американцев костью в горле. Судя по недавней публикации в сети Интернет «Досье Пандоры» и вбросу компромата на группу европейских политиков, западные спецслужбы могут иметь желание сместить со своего места премьер-министра Чехии, бизнесмена-миллиардера Андрея Бабиша. Возможно, после отстранения Земана следующей целью станет Бабиш. Но Земан пока не сложил свои полномочия», — подчеркнул эксперт.

Владимир Корнилов заявил, что сенат, депутаты или объединения политиков-оппозиционеров в Чехии не должны выносить решения, в каком состоянии находится президент страны Милош Земан, это могут сделать только уполномоченные на то врачи. Он заключил, что политические оппоненты президента республики просто пытаются использовать момент и отстранить от должности своего противника.

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