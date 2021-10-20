Олимпийский огонь зимних Игр доставлен из Афин в Пекин

Пекин, 20 октября. Огонь зимних Олимпийских игр — 2022 привезен в столицу Китая из Афин. Лайнер из Древней Олимпии зашел на посадку в международном аэропорту Шоуду в среду утром, передали на Центральном телевидении страны.

На борту самолета находилась делегация оргкомитета Игр. В Шоуду воздушное средство приземлилось в 06:01 по местному времени (01:01 по Москве).

XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские состязания пройдут месяцем позже — с 4 по 13 марта. Китайская столица станет первым городом, в котором пройдут как летние, так и зимние Игры. Летняя Олимпиада состоялась в Пекине в 2008 году.

Церемония передачи олимпийского огня организаторам первенства накануне прошла в Афинах на стадионе «Панатинаикос». Именно на этой арене в 1896 году прошли первые Игры современности.