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Министр экономики Сирии рассказал о развитии сотрудничества с Россией
Весь мир
Министр экономики Сирии рассказал о развитии сотрудничества с Россией
ТАСС  /  YOUSSEF BADAWI / EPA

Сирия находится на этапе послевоенного восстановления, и участие России в этих процессах сложно переоценить. Такого мнения придерживается министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммад Самир Халил.

В интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей чиновник рассказал о том, что сейчас происходит в регионе.

Глава экономического ведомства отметил, что в последнее время между РФ и САР прослеживается увеличение инвестиционного и коммерческого сотрудничества. По его словам, транзит товаров между государствами постепенно растет, что заставляет задуматься об организации регулярных судоходных линий.

По словам Халила, ряд российских компаний уже начал серьезно работать на территории арабской республики. Они подписали соглашение с сирийским правительством, охотно пошедшее навстречу фирмам, опыт и возможности которых востребованы в САР.

«Мы видим большое количество предложений от российских компаний в жизненно важных для Сирии областях. Они выражают заинтересованность в присутствии на сирийском рынке и вложении своих средств в различные сферы», — отметил чиновник.

Федеральное агентство новостей /

Также министр рассказал, что сейчас идут двусторонние переговоры, касающиеся еще большего усиления партнерских отношений, инвестирования и участия предприятий из Российской Федерации в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

При этом Самир Халил выразил надежду, что Дамаск и Москва смогут договориться о предоставлении таможенных преференций для развивающихся стран. За счет них сирийцы хотят повысить конкурентоспособность своей продукции на российском рынке. Также глава экономического ведомства выступил с инициативой о создании на территории РФ постоянных центров сбыта продукции из САР.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Сейчас в Сирии активно проводятся разного рода выставки, ярмарки и иные мероприятия, направленные на продвижение товаров и услуг страны. Нередко их гостями становятся иностранные делегации, заинтересованные в расширении сотрудничества с арабской республики.

Россия же при этом развивает с ближневосточной страной не только коммерческие контакты, но и культурные. Так, на прошлой неделе спортсмены из РФ приняли участие в велогонке «Тишрин», проходившей в Латакии. А до этого в Хомсе прошел российско-сирийский исторический форум, участниками которого стали представители молодежи двух стран.

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Все новости / Весь мир / Министр экономики Сирии рассказал о развитии сотрудничества с Россией
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