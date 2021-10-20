Аналитик Роскачества Тарачев посоветовал не доверять отзывам при выборе товара

Москва, 20 октября. Отзывы в интернете потеряли свою эффективность и уже не вызывают доверия пользователей. Так считает аналитик по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев.

Граждане привыкли читать отзывы перед какой-либо покупкой, выбором отеля или ресторана. Однако во время пандемии COVID-19 многие комментарии потребителей быстро утрачивают свою актуальность, что особенно касается гостиниц и кафе. Информацию о графике работы заведений лучше узнавать напрямую по телефону, так как он может меняться из-за ограничений в связи с коронавирусом.

«Мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев», — пояснил Тарачев в беседе с радио Sputnik.

Еще один минус отзывов заключается в большом количестве так называемых заказных комментариев. Распознать такие сообщения можно, однако для этого необходимо проявить внимательность.

«Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате», — отметил эксперт.

Заказные комментарии часто имеют схожий смысл и стиль написания. В настоящих отзывах можно встретить много деталей, с которыми не сталкивался человек, пишущий проплаченные сообщения.

Эксперты Роскачества ранее выбрали лучшие мобильные приложения для доставки продуктов на дом. В ходе исследования специалисты дали оценку функциональности и удобства каждого из сервисов.