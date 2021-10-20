Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

Москва, 20 октября. Российского актера Сергея Безрукова экстренно госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Он сделал селфи в палате с книгой в руках. Безруков поспешил успокоить поклонников и заверил, что его здоровье находится под контролем врачей. Актер переносит болезнь в легкой форме.

Pr Scr instagram.com / @s_bezrukov

«Ну…вот и я приболел, COVID-19, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае перечитать», — написал Безруков.

Он пожелал своим подписчикам здоровья и любви. Актер также сообщил о переносе спектаклей, в которых принимает участие.

Ранее стало известно, что состояние телеведущей Ларисы Гузеевой, которая находится в больнице с COVID-19, стабилизировалось. Артистка выходит на связь с поклонниками через соцсети и рассказывает о своих буднях.