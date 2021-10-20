Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:21
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
10:03
Происшествия
Появились кадры с места взрыва возле здания пограничной полиции в Кабуле
Все новости

Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 20 октября 2021 09:17
Общество
Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом
кадр из фильма «После тебя»

Москва, 20 октября. Российского актера Сергея Безрукова экстренно госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Он сделал селфи в палате с книгой в руках. Безруков поспешил успокоить поклонников и заверил, что его здоровье находится под контролем врачей. Актер переносит болезнь в легкой форме.

Pr Scr instagram.com / @s_bezrukov

«Ну…вот и я приболел, COVID-19, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае перечитать», — написал Безруков.

Он пожелал своим подписчикам здоровья и любви. Актер также сообщил о переносе спектаклей, в которых принимает участие.

Ранее стало известно, что состояние телеведущей Ларисы Гузеевой, которая находится в больнице с COVID-19, стабилизировалось. Артистка выходит на связь с поклонниками через соцсети и рассказывает о своих буднях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом
госпитализация безруков коронавирус
Комментировать