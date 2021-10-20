Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске

Дамаск, 20 октября. Автобус с военнослужащими армии Сирии подорвался в среду на двух минах, проезжая по Президентскому мосту в Дамаске. В результате теракта погибли минимум 13 солдат, передало в среду агентство SANA.

Журналисты сообщили, что взрывные устройства активировал террорист. При подрыве автобуса погибли по меньшей мере 13 военнослужащих, еще трое серьезно ранены.

На место происшествия оперативно прибыл отряд саперов. Специалисты деактивировали также еще одну мину, которую террористы установили вблизи прошлых зарядов.

Ранее мощный взрыв прогремел у здания штаба пограничной полиции в центре афганского Кабула. В результате инцидента есть раненые.