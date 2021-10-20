Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 08:51
08:45
Происшествия
Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске
08:43
Общество
Местные жители назвали дом семьи Дерипаски в Вашингтоне необитаемым
08:16
Общество
Композитор Бондианы и «Вилли Вонки» Лесли Брикасс скончался в возрасте 90 лет
08:13
Происшествия
Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны
08:10
Общество
Заммэра Бирюков: стартовали работы по высадке тюльпанов в Москве
08:00
Общество
Киноблогер BadComedian оценил сериал «Игра в кальмара»
08:00
Весь мир
Индия предлагает создать глобальную сеть солнечной энергетики
07:53
Общество
МВД: четверть преступлений в России совершается в алкогольном опьянении
07:44
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у штаба пограничной полиции в центре Кабула
07:38
Общество
Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели
Все новости

Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске

  /   Обновлено: 20 октября 2021 08:45
Происшествия
Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 20 октября. Автобус с военнослужащими армии Сирии подорвался в среду на двух минах, проезжая по Президентскому мосту в Дамаске. В результате теракта погибли минимум 13 солдат, передало в среду агентство SANA.

Журналисты сообщили, что взрывные устройства активировал террорист. При подрыве автобуса погибли по меньшей мере 13 военнослужащих, еще трое серьезно ранены.

На место происшествия оперативно прибыл отряд саперов. Специалисты деактивировали также еще одну мину, которую террористы установили вблизи прошлых зарядов.

Ранее мощный взрыв прогремел у здания штаба пограничной полиции в центре афганского Кабула. В результате инцидента есть раненые.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске
Сирия взрыв дамаск терроризм
Комментировать