Местные жители назвали дом семьи Дерипаски в Вашингтоне необитаемым

Вашингтон, 20 октября. Жители богатого района Вашингтона, где весь день работали агенты Федерального бюро расследований (ФБР), рассказали, что давно не видели жильцов особняка, в котором проводились обыски.

По неподтвержденным данным, здание является собственностью российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соседи и другие жители города ненадолго останавливались, проходя мимо дома, чтобы запечатлеть следственные мероприятия правоохранительных органов. Некоторые попытались выяснить у агентов и журналистов информацию о происходящем.

«Я здесь давно никого не видел... Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах — годы назад», — сказал РИА Новости мужчина, совершавший вечернюю пробежку.

В общей сложности полицейские провели в особняке более десяти часов. Из здания они вынесли десятки различных коробок и несколько чемоданов. О содержимом предметов сотрудники ФБР не стали распространяться.