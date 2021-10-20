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Местные жители назвали дом семьи Дерипаски в Вашингтоне необитаемым
Общество
Местные жители назвали дом семьи Дерипаски в Вашингтоне необитаемым
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 20 октября. Жители богатого района Вашингтона, где весь день работали агенты Федерального бюро расследований (ФБР), рассказали, что давно не видели жильцов особняка, в котором проводились обыски.

По неподтвержденным данным, здание является собственностью российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соседи и другие жители города ненадолго останавливались, проходя мимо дома, чтобы запечатлеть следственные мероприятия правоохранительных органов. Некоторые попытались выяснить у агентов и журналистов информацию о происходящем.

«Я здесь давно никого не видел... Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах — годы назад», — сказал РИА Новости мужчина, совершавший вечернюю пробежку.

В общей сложности полицейские провели в особняке более десяти часов. Из здания они вынесли десятки различных коробок и несколько чемоданов. О содержимом предметов сотрудники ФБР не стали распространяться.

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