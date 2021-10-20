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Композитор Бондианы и «Вилли Вонки» Лесли Брикасс скончался в возрасте 90 лет

  /   Обновлено: 20 октября 2021 08:16
Общество
Композитор Бондианы и «Вилли Вонки» Лесли Брикасс скончался в возрасте 90 лет
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Лондон, 20 октября. Умер Лесли Брикасс — британский поэт, композитор, либреттист и автор песен к фильмам о Джеймсе Бонде, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и многим другим. Его не стало на 91-м году жизни, сообщили в среду на сайте BBC.

Представитель Брикасса сообщил, что композитор скончался во вторник утром. Британец умер во сне.

«Один из величайших авторов песен нашего времени… Я буду ужасно скучать по нему, как и по его многочисленным друзьям», — написала на странице в соцсети бывшая жена актера Энтони Ньюли Джоан Коллинз. С ее экс-супругом Брикасс работал на протяжении долгих лет.

Лесли Брикасс был замечен в совместных работах с такими авторами, как Энтони Ньюли, Джон Барри, Генри Манчини, Джон Уильямс, Джерри Голдсмит, Куинси Джонс и другими. Творения композитора десятикратно номинировались на «Оскар» и дважды забрали статуэтку (1968 и 1983 годы). В 1963 году Брикасс получил премию «Грэмми» за композицию «Какой я дурак?» из фильма «Остановите Землю — я сойду». Награду он разделил с партнером – Энтони Ньюли.

На днях умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Политик скончался от осложнений после коронавируса на 85-м году жизни.

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