Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 08:51
08:45
Происшествия
Минимум 13 сирийских военных погибли при подрыве автобуса на минах в Дамаске
08:43
Общество
Местные жители назвали дом семьи Дерипаски в Вашингтоне необитаемым
08:16
Общество
Композитор Бондианы и «Вилли Вонки» Лесли Брикасс скончался в возрасте 90 лет
08:13
Происшествия
Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны
08:10
Общество
Заммэра Бирюков: стартовали работы по высадке тюльпанов в Москве
08:00
Общество
Киноблогер BadComedian оценил сериал «Игра в кальмара»
08:00
Весь мир
Индия предлагает создать глобальную сеть солнечной энергетики
07:53
Общество
МВД: четверть преступлений в России совершается в алкогольном опьянении
07:44
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у штаба пограничной полиции в центре Кабула
07:38
Общество
Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели
Все новости

Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны
Происшествия
Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны
03.mchs.gov.ru  /  Официальный сайт ГУ МЧС по республике Бурятия

Пекин, 20 октября. Подземные толчки в районе острова Иводзима спровоцировали всплытие с морского дна японских кораблей, которые были потоплены в ходе Второй мировой войны, пишет The Daily Mail.

Как сообщает издание, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле.

По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму. Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.

Судя по последним новостям, японцы опять ступили на «кривую дорожку» и могут снова стать жертвой своей же агрессии, как это было в годы Второй мировой войны. Японская сторона в довольно агрессивном тоне предъявила свои права на Курильские острова, оставив за собой право нанесения превентивного удара по «врагу». Из-за этого Россия провела боевые учения Тихоокеанского флота, продемонстрировав свой военный потенциал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны
вторая мировая война землетрясение корабли Россия и Япония
Комментировать