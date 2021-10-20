Пекин, 20 октября. Подземные толчки в районе острова Иводзима спровоцировали всплытие с морского дна японских кораблей, которые были потоплены в ходе Второй мировой войны, пишет The Daily Mail.

Как сообщает издание, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле.

По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму. Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.

Судя по последним новостям, японцы опять ступили на «кривую дорожку» и могут снова стать жертвой своей же агрессии, как это было в годы Второй мировой войны. Японская сторона в довольно агрессивном тоне предъявила свои права на Курильские острова, оставив за собой право нанесения превентивного удара по «врагу». Из-за этого Россия провела боевые учения Тихоокеанского флота, продемонстрировав свой военный потенциал.