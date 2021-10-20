МВД: четверть преступлений в России совершается в алкогольном опьянении

Москва, 20 октября. Четвертая часть правонарушений на территории Российской Федерации совершается фигурантами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России.

Отмечается, что в каждом тридцать пятом уголовном деле фигурантами или жертвами являются дети. В общей сложности в РФ с начала 2021 года было зарегистрировано 1 521,5 тыс. различных правонарушений.

«Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,2%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать пятое (2,9%) — несовершеннолетними или при их соучастии», — говорится в материалах.

Ранее МВД обратило внимание, что граждане РФ в этом году стали совершать меньшее правонарушений, находясь в нетрезвом состоянии. Значение снизилось на 7,4 процента в сравнении с 2020 годом.