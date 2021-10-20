Мощный взрыв прогремел у штаба пограничной полиции в центре Кабула

Кабул, 20 октября. Взрыв произошел в среду в центре афганской столицы — Кабуле. Хлопок, по заявлениям агентства Aamaj News, которое ссылается на очевидцев, прогремел напротив здания штаба пограничной полиции.

Взрывное устройство сдетонировало в столичном районе Дехмазанг на оживленном перекрестке. В результате взрыва есть раненые, о наличии жертв пока не сообщалось. Несколько автомобилей и строений также получили серьезные повреждения.

По мнению некоторых очевидцев, взрыв преследовал цели «запугивания». Похожую точку зрения озвучили и сотрудники служб безопасности Афганистана.

Днем ранее группировка боевиков организовала нападение на шиитскую мечеть в городе Кандагар, в результате которого были погибшие и пострадавшие. Ответственность за атаку на себя взяла ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.