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Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели
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Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели
Общество
Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 20 октября. Продление школьных каникул на две недели положительно скажется на эпидемиологической обстановке в России. Так считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Вместе с этим медик предложил увеличить сроки удаленного обучения студентов в вузах. Это позволит разобщить источник COVID-19 с восприимчивым человеком, уменьшит нагрузку на транспортную систему и социальные объекты, пояснил Тимаков в беседе с ТАСС.

«Меры абсолютно адаптивны, я бы к ним добавил, наверное, еще удлинение школьных каникул и дистанционного обучения студентов на две недели», — цитирует его агентство.

Ограничение числа социальных контактов в местах массового пребывания людей позволяет сократить количество переносчиков SARS-CoV-2. В связи с этим передача инфекции частично блокируется.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В регионе с тяжелой эпидемиологической обстановкой соответствующие меры, по мнению Голиковой, необходимо принять уже с 23 октября.

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каникулы коронавирус COVID-19
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