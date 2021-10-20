Вирусолог Тимаков поддержал решение продлить каникулы в школах на две недели

Москва, 20 октября. Продление школьных каникул на две недели положительно скажется на эпидемиологической обстановке в России. Так считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Вместе с этим медик предложил увеличить сроки удаленного обучения студентов в вузах. Это позволит разобщить источник COVID-19 с восприимчивым человеком, уменьшит нагрузку на транспортную систему и социальные объекты, пояснил Тимаков в беседе с ТАСС.

«Меры абсолютно адаптивны, я бы к ним добавил, наверное, еще удлинение школьных каникул и дистанционного обучения студентов на две недели», — цитирует его агентство.

Ограничение числа социальных контактов в местах массового пребывания людей позволяет сократить количество переносчиков SARS-CoV-2. В связи с этим передача инфекции частично блокируется.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В регионе с тяжелой эпидемиологической обстановкой соответствующие меры, по мнению Голиковой, необходимо принять уже с 23 октября.