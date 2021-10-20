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Мужчина спровоцировал аварию электропоезда и угнанного автомобиля на востоке Австралии
Происшествия
Мужчина спровоцировал аварию электропоезда и угнанного автомобиля на востоке Австралии
wikipedia.org  /  Yewenyi / CC BY-SA 3.0

Сидней, 20 октября. Неизвестный австралиец устроил аварию пассажирского электропоезда с автомобилем, нарочно оставив машину на путях в Кембла-Грейндж. В результате этого пострадали по меньшей мере три человека, передали в среду в полицейском управлении штата Новый Южный Уэльс.

Правоохранители сообщили, что в результате столкновения сошли с рельсов локомотив и четыре вагона, один из которых впоследствии перевернулся. Из последнего вагона провели эвакуацию 12 человек, двоих из которых позже госпитализировали. В медучреждение также попал машинист поезда. Как пояснили полицейские, ни у кого из пострадавших не зафиксировано серьезных травм.

По уличным камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что подозреваемый специально оставил машину на железнодорожных путях. Оказалось, что автомобиль был угнан за несколько часов до аварии. Полицейские уже оцепили место происшествия и начали расследование деталей произошедшего.

В этот же день австралийца нашли застреленным в машине на западе Сиднея. Рядом с трупом обнаружили выжившего мужчину, который получил серьезные ранения.

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