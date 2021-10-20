Самолет с вахтовыми работниками совершил экстренную посадку в Якутии

Якутск, 20 октября. Воздушное судно с вахтовиками на борту, направлявшееся на Чукотку, вынужденно село в аэропорту якутского Среднеколымска из-за технических неполадок. Об этом глава региона Роман Копин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, самолет следовал рейсом Якутск — Певек. Неисправности произошли в двигателе летательного аппарата.

«Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске - сработал датчик масла правого двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна», — написал Копин.

Глава Якутии добавил, что такое происходит уже не в первый раз. Ситуация перешла из категории неприятной в раздел опасной, заявил чиновник. В ближайшее время решится вопрос о транспортировки рабочих в пункт назначения.

Ранее крушение в Алма-Атинской области Казахстана потерпел легкомоторный самолет Cessna 182. На борту находились два человека, оба отделались легким испугом.