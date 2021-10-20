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Один из крупнейших вулканов Асо начал извергаться на японском острове Кюсю

  /   Обновлено: 20 октября 2021 07:11
Происшествия
Один из крупнейших вулканов Асо начал извергаться на японском острове Кюсю
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Кумамото, 20 октября. Извержение вулкана Асо произошло в среду в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Согласно данным местных телеканалов, из кратера одного из крупнейших вулканов Японии поднимается густой черный дым. На момент извержения на парковке недалеко от Асо находились несколько автобусов и порядка 20 автомобилей.

Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Метеорологи предупредили о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. Следы выброса крупных пород и пирокластических потоков отметили в радиусе километра от кратера. Власти запретили людям приближаться к вулкану на расстояние менее двух километров.

Мощное извержение вулкана зафиксировали на острове Пальма. Недавно вместе с потоком лавы был зафиксирован сход каменных глыб. Местных жителей в срочном порядке вывезли из эпицентра стихийного бедствия. Экстренные службы держат ситуацию под контролем.

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