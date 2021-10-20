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ФБР пробыло в вашингтонском особняке родственников Дерипаски 10,5 часа
Общество
ФБР пробыло в вашингтонском особняке родственников Дерипаски 10,5 часа
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 20 октября. Обыски в доме родственников бизнесмена Олега Дерипаски, расположенном в Вашингтоне, заняли более 10,5 часа. Их проводили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Представители американских спецслужб вынесли из особняка десятки коробок и небольших чемоданов. Оперативники не стали уточнять, что в них находится.

Согласно информации местных СМИ, против российского предпринимателя ведется расследование, инициированное федеральными властями США. Однако представитель Дерипаски уточнил, что дома являются собственностью родственников бизнесмена, а не его самого. Активность ФБР он объяснил санкциями, введенными ранее против россиянина.

Недавно сотрудники ФБР эвакуировали автомобиль, который стоял возле особняка семьи Дерипаски в Вашингтоне. Правоохранители считают, что владельцем джипа Ford Edge может являться сам бизнесмен.

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фбр вашингтон дерипаска обыск
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