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Депутат Рады Буймистер объявила об унижении Украины в условиях энергетического кризиса
Политика
Депутат Рады Буймистер объявила об унижении Украины в условиях энергетического кризиса
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 20 октября. Украина окажется на коленях, если власти пойдут на заключение прямого контракта с «Газпромом». Об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что именно к этому Киев и «ведут». После подобных заявлений Буймистер исключили из президентской партии «Слуга народа».

«Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?» — возмутилась парламентарий.

Буймистер также неоднократно предупреждала об «опасности» сделки с «Газпромом» для Украины. Она может потерять «свои территории» и возможность интеграции в ЕС. Киев при этом останется в таком экономическом и политическом состоянии, в котором находится сейчас.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила о полномасштабном энергетическом кризисе на Украине. Она призвала власти ввести в области энергетики режим чрезвычайного положения и разработать программу действий для преодоления проблемы.

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