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Роскосмос поменяет генерального подрядчика строительства космодрома Восточный
Общество
Роскосмос поменяет генерального подрядчика строительства космодрома Восточный
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 20 октября. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры перестанет быть генеральным подрядчиком государственной корпорации «Роскосмос» в связи с неисполнением обязательств. Об этом сообщил осведомленный информатор.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил создать новое ведомство, которое будет осуществлять строительные работы для компании. Также по его поручению головной офис ЦЭНКИ и Дирекция космодрома Восточный будет перенесена из столицы в Циолковский.

«На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава Роскосмоса устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном», — заявил информатор.

Замглавы Роскосмоса Константин Матвеев займется директивным управлением ЦЭНКИ и наберет команду профессионалов для создания самостоятельного специального строительного управления. Перенос офиса в Циолковский будет способствовать развитию инфраструктуры, пояснил источник.

Ранее в Научно-техническом центре Роскосмоса «Охрана» начали тестировать робот «Маркер». В исследовании приняли участие частная «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований

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