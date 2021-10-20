Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года

Осака, 20 октября. Известный российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз» с 2018 года, дисквалифицирован после перепроверки допинг-пробы, которую он сдавал в 2013 году.

Уведомление об отстранении игрока от соревнований было получено командой от Международной федерации волейбола (FIVB). По последним данным, игрок получил дисквалификацию сроком в девять месяцев. Ограничительные меры начнут действовать с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022.

За время дисквалификации Мусэрский успел сыграть пять матчей за сборную Россию в рамках турнира Лига Наций-2021. Однако далее игрок получил травму и не смог помочь национальной команде на Олимпиаде-2020 в Токио, где россияне завоевали серебряные медали.

Ранее иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рисковал получить дополнительное наказание в виде дисквалификации на несколько матчей после красной карточки, полученной во встрече с «Сочи». В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было принято решение не наказывать футболиста.