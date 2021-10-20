Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 07:20
07:20
Происшествия
Таксист набросился на сбитого мужчину с битой в Новосибирске
07:16
Происшествия
Самолет с вахтовыми работниками совершил экстренную посадку в Якутии
07:11
Происшествия
Один из крупнейших вулканов Асо начал извергаться на японском острове Кюсю
07:09
Общество
ФБР пробыло в вашингтонском особняке родственников Дерипаски 10,5 часа
07:07
Политика
Депутат Рады Буймистер объявила об унижении Украины в условиях энергетического кризиса
06:58
Общество
Роскосмос поменяет генерального подрядчика строительства космодрома Восточный
06:49
Спорт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года
06:42
Технологии
Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
06:41
Спорт
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
06:27
Общество
Онищенко призвал россиян воздержаться от встреч в праздники на фоне COVID-19
Все новости

Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года

  /   Обновлено: 20 октября 2021 06:50
Спорт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года
EPA/TASS  /  ANDREA DI MARCO

Осака, 20 октября. Известный российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз» с 2018 года, дисквалифицирован после перепроверки допинг-пробы, которую он сдавал в 2013 году.

Уведомление об отстранении игрока от соревнований было получено командой от Международной федерации волейбола (FIVB). По последним данным, игрок получил дисквалификацию сроком в девять месяцев. Ограничительные меры начнут действовать с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022.

За время дисквалификации Мусэрский успел сыграть пять матчей за сборную Россию в рамках турнира Лига Наций-2021. Однако далее игрок получил травму и не смог помочь национальной команде на Олимпиаде-2020 в Токио, где россияне завоевали серебряные медали.

Ранее иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рисковал получить дополнительное наказание в виде дисквалификации на несколько матчей после красной карточки, полученной во встрече с «Сочи». В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было принято решение не наказывать футболиста.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года
допинг волейбол дисквалификация мусэрский fivb
Комментировать