Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 07:20
07:20
Происшествия
Таксист набросился на сбитого мужчину с битой в Новосибирске
07:16
Происшествия
Самолет с вахтовыми работниками совершил экстренную посадку в Якутии
07:11
Происшествия
Один из крупнейших вулканов Асо начал извергаться на японском острове Кюсю
07:09
Общество
ФБР пробыло в вашингтонском особняке родственников Дерипаски 10,5 часа
07:07
Политика
Депутат Рады Буймистер объявила об унижении Украины в условиях энергетического кризиса
06:58
Общество
Роскосмос поменяет генерального подрядчика строительства космодрома Восточный
06:49
Спорт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года
06:42
Технологии
Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
06:41
Спорт
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
06:27
Общество
Онищенко призвал россиян воздержаться от встреч в праздники на фоне COVID-19
Все новости

Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
Технологии
Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
pixabay.com

Нью-Йорк, 20 октября. Разработчики Instagram добавили ряд новых функций в социальную сеть. Теперь пользователям станет доступна возможность публикации постов с помощью десктопного устройства.

Сейчас пользователи через браузеры могут только просматривать ленту Instagram и сторис. Но уже с четверга, 21 октября, возможности веб-интерфейсов будут расширены. Кроме публикаций постов станет доступно размещение роликов, длительность которых не превышает минуты.

Еще одна новинка в функционале – возможность публикации двумя пользователями контента в ленту или Reels. Под видеороликами и фото появятся общие комментарии, количество просмотров и «Лайков», говорится в Twitter.

Кроме нововведений разработчики Instagram решили заняться ссылками в сторис. Социальная сеть распространила некоторым пользователям сообщение, в котором сообщается о запрете размещать стикер с возможностью перехода на внешние сайты. Данную меру принимают в связи с нарушениями правил сообщества.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
instagram компьютер функция
Комментировать