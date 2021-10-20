Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер

Нью-Йорк, 20 октября. Разработчики Instagram добавили ряд новых функций в социальную сеть. Теперь пользователям станет доступна возможность публикации постов с помощью десктопного устройства.

Сейчас пользователи через браузеры могут только просматривать ленту Instagram и сторис. Но уже с четверга, 21 октября, возможности веб-интерфейсов будут расширены. Кроме публикаций постов станет доступно размещение роликов, длительность которых не превышает минуты.

Еще одна новинка в функционале – возможность публикации двумя пользователями контента в ленту или Reels. Под видеороликами и фото появятся общие комментарии, количество просмотров и «Лайков», говорится в Twitter.

Кроме нововведений разработчики Instagram решили заняться ссылками в сторис. Социальная сеть распространила некоторым пользователям сообщение, в котором сообщается о запрете размещать стикер с возможностью перехода на внешние сайты. Данную меру принимают в связи с нарушениями правил сообщества.