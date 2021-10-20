Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 07:20
07:16
Происшествия
Самолет с вахтовыми работниками совершил экстренную посадку в Якутии
07:11
Происшествия
Один из крупнейших вулканов Асо начал извергаться на японском острове Кюсю
07:09
Общество
ФБР пробыло в вашингтонском особняке родственников Дерипаски 10,5 часа
07:07
Политика
Депутат Рады Буймистер объявила об унижении Украины в условиях энергетического кризиса
06:58
Общество
Роскосмос поменяет генерального подрядчика строительства космодрома Восточный
06:49
Спорт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинг-пробы 2013 года
06:42
Технологии
Пользователи Instagram смогут размещать фотографии в соцсети через компьютер
06:41
Спорт
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
06:27
Общество
Онищенко призвал россиян воздержаться от встреч в праздники на фоне COVID-19
06:07
Шоу-бизнес
Бузова рассказала о поцелуе с Биланом на «Новой волне»
Все новости

Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
Спорт
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
AP/TASS  /  Jim Mone

Сент-Пол, 20 октября. «Миннесота Уайлд» на домашнем стадионе со счетом 6:5 в овертайме обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев встречи стал россиянин Кирилл Капризов.

В составе победителей голевыми действиями отметились Матс Цуккарелло (дубль), Юэль Эрикссон Эк (хет-трик) и Маркус Фолиньо. У «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор (дубль), Джош Моррисси, Пьерр-Люк Дюбуа и Эндрю Копп.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этом матче ассистентский хет-трик, отдав три голевые передачи. Нападающему удалось набрать очки в третьей игре подряд. В двух предыдущих встречах 24-летний хоккеист сделал два результативных паса.

В еще одной игре регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своем льду «Колорадо Эвеланш». Игроком матча был признан российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов, который оформил дубль. Кроме того, заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ
хоккей нхл капризов миннесота Виннипег
Комментировать