Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ

Сент-Пол, 20 октября. «Миннесота Уайлд» на домашнем стадионе со счетом 6:5 в овертайме обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев встречи стал россиянин Кирилл Капризов.

В составе победителей голевыми действиями отметились Матс Цуккарелло (дубль), Юэль Эрикссон Эк (хет-трик) и Маркус Фолиньо. У «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор (дубль), Джош Моррисси, Пьерр-Люк Дюбуа и Эндрю Копп.

