Три очка Капризова помогли «Миннесоте» вырвать победу у «Виннипега» в матче НХЛ

Сент-Пол, 20 октября. «Миннесота Уайлд» на домашнем стадионе со счетом 6:5 в овертайме обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев встречи стал россиянин Кирилл Капризов.

В составе победителей голевыми действиями отметились Матс Цуккарелло (дубль), Юэль Эрикссон Эк (хет-трик) и Маркус Фолиньо. У «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор (дубль), Джош Моррисси, Пьерр-Люк Дюбуа и Эндрю Копп.

THE STATE OF HOCKEY IS BACK! pic.twitter.com/0K7qtJIi1l — Minnesota Wild (@mnwild) October 20, 2021

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этом матче ассистентский хет-трик, отдав три голевые передачи. Нападающему удалось набрать очки в третьей игре подряд. В двух предыдущих встречах 24-летний хоккеист сделал два результативных паса.

В еще одной игре регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своем льду «Колорадо Эвеланш». Игроком матча был признан российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов, который оформил дубль. Кроме того, заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин.