Бузова рассказала о поцелуе с Биланом на «Новой волне»

Москва, 20 октября. Телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с певцом Димой Биланом во время «Новой волны». Звезда думала, что это событие осталось незамеченным, но когда узнала об обратном, не стала отрицать.

Бывшая участница «Дома-2» рассказала о своих возлюбленных и объяснила, почему все они «ведут себя как бабы». Бузова призналась, что во всех своих партнерах была влюблена и выбирала их сердцем, передает «Комсомольская правда».

«Я просто влюбляюсь сердцем, а не головой. То есть, у меня есть огромный список, причем, он с каждым годом увеличивается — какими качествами должен обладать мой мужчина. [...] Но эти списки, они не работают, я даже не хочу о них больше говорить. Потому что я выгляжу потом глупо», — отметила поющая телеведущая.

Табу также больше не существует для Бузовой при выборе мужчины. Теперь для нее не имеет значение ни социальный статус, ни возраст, ни расстояния. Звезда допустила, что может выйти замуж за человека гораздо старше, а после его смерти вступить в новый брак.

Журналист издания напомнил о поцелуе Бузовой с Биланом на «Новой волне». Он предположил, что звезд могут связывать не только дружеские отношения. В качестве доказательства своих слов репортер сообщил, что произошедшее записали на камеру.

«Зафиксировано? Но мы закрыли наши губы рукой. Увидели, да? Ой, Дим, нас спалили. Кстати, очень классное имя - Дима. Привычное такое», — призналась знаменитость.

Ольга Бузова ранее призналась, что мечтает стать матерью. В 20 лет светская львица мечтала, что родит первенца уже в 25 лет, но этого не произошло.