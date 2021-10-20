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Verge: Facebook сменит название компании на следующей неделе
Технологии
Verge: Facebook сменит название компании на следующей неделе
pixabay.com

Нью-Йорк, 20 октября. Американская компания Facebook планирует провести ребрендинг, а также сменить название уже на следующей неделе. Такое заявление в среду опубликовали на портале Verge со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, компания намерена заострить внимание на возведении собственной метавселенной. Создатель Facebook Марк Цукерберг подробнее расскажет об этом на конференции, которая состоится 28 октября.

О планах создать метавселенную Цукерберг заявлял ранее. Ради этого руководство Facebook организует 10 тысяч рабочих мест в странах Европейского союза в течение пяти лет. Представители компании отметили, что такая инвестиция является «вотумом доверия» к мощности технологической индустрии и потенциалу технических талантов стран Евросоюза. На данный момент компания работает над новой вычислительной платформой с использованием виртуальной и дополненной реальности.

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