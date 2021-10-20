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ТАСС сообщил о задержании первого замглавы ЦЭНКИ Арустамова

  /   Обновлено: 20 октября 2021 05:51
Происшествия
ТАСС сообщил о задержании первого замглавы ЦЭНКИ Арустамова
pixabay.com

Москва, 20 октября. Итоги внутренней проверки в Роскосмосе могли привести к задержанию заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марата Арустамова. Об этом сообщил осведомленный источник.

Поводом к задержанию стал договор на возведение жилкомплекса, социальных и культурно-бытовых объектов на космодроме Восточный ЗАТО Циолковский, пишет ТАСС, со ссылкой на информатора в ракетно-космической сфере. На данный момент официальной информации и комментария от Роскосмоса не предоставлялось.

«Арустамов давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования», — подчеркнул источник.

Недавно замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина задержали на рабочем месте сотрудники правоохранительных органов. Чиновника подозревают в махинациях при реализации госпрограммы «Чистая вода».

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