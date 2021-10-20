Финансист Долгова перечислила защищенные от подорожания в ближайшее время товары

Москва, 20 октября. Цены на некоторые товары в ближайшее время не вырастут. Об этом объявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Стоимость яблок в течение нескольких месяцев не изменится. Это объясняется высоким урожаем и запасами в хранилищах. Цены на строительные материалы также не будут расти из-за падения спроса и большого количества нераспроданных остатков, передает «Прайм».

Более доступными станут отели, санатории, пансионаты и различные туристические путевки. Однако к Новому году они снова подорожают. Покупать что-либо впрок есть смысл лишь тогда, когда товар имеет неограниченный срок годности. Под этот критерий подходит бытовая химия.

«Но нужно понимать, что любой всплеск спроса может спровоцировать еще большее повышение цен ритейлерами, а в условиях проблем с логистикой — дефицит товара на полках магазинов, что опять подстегнет цены», — отметила Долгова.

Банк России ранее заявил о сохранении повышенной инфляции в стране. На повышении цен сказываются темпы роста доходов и нестабильное предложение.