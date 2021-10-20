Идею создания в России автономного сегмента интернета поддержали 46% граждан

Москва, 20 октября. Пользоваться Рунетом с аналогичным мировому набором сервисов хотели бы 46 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса банка «Открытие».

Среди этого числа 15 процентов проголосовали за создание автономного сегмента интернета, еще 31 процент уточнил, что скорее поддерживает эту инициативу. Отрицательно к этой идеи относятся 32 процента граждан, еще 22 процента высказали резко негативное мнение по этому поводу, передает РИА Новости.

Два процента признались, что вовсе не пользуются глобальной сетью, а 73 процента респондентов не представляют свою жизнь без интернета. Посягательством на права человека отключение от «глобальной паутины» назвали 66 процентов опрошенных.

Чаще всего против отключения России от мирового интернета высказывались жители Сибири, Урала и Центрального федерального округа. Противоположной точки зрения придерживаются на Северном Кавказе и в Северо-Западном округе. Опрос проходил 11–18 октября при участии тысячи совершеннолетних россиян.

Университет «Синергия» ранее провел опрос, чтобы узнать средний размер кредита, который россияне оформляют в банках. В большинстве случаев речь идет о займе в 1-3 миллиона рублей.