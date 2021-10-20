Захарова увидела в идеологии НАТО признаки «геополитического биполярного расстройства»

Москва, 20 октября. Заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, который назвал Россию «критической угрозой» Соединенного Королевства, напоминает «цитату из беседы с психологом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях.

Она раскритиковала выступление Картера, посвященное Москве и конкуренции держав в мире. Захарова не согласилась с мнением, что человечество вступает в многополярный мир, так как оно там уже давно живет.

«Многополярный мир не означает конкуренции его королевства с авторитарными соперниками. Во-первых, полюсы — это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного», — заявила Захарова.

Во втором пункте она затронула идеологию НАТО, которая демонстрирует стремление организации к разладу в региональной среде. Дипломат назвала это «симптом геополитического биполярного расстройства XX века». В-третьих, по словам Захаровой, Великобритания — самая авторитарная страна в мире.

Мария Захарова ранее объяснила, что на самом деле угрожает демократии США. Недоверие граждан к власти ставит под сомнение сохранения всей политической системы.