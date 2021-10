Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгромной победе «Вашингтона» над «Колорадо»

Вашингтон, 20 октября. «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.

В составе столичной команды дублем отметился Евгений Кузнецов. Еще по голу на свой счет записали Ник Дженсен, Энтони Манта, Ник Дауд и Александр Овечкин. За «Колорадо» шайбы забивали Джей Ти Компер, Даррен Хелм, Микко Рантанен.

