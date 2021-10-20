Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгромной победе «Вашингтона» над «Колорадо»

Вашингтон, 20 октября. «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.

В составе столичной команды дублем отметился Евгений Кузнецов. Еще по голу на свой счет записали Ник Дженсен, Энтони Манта, Ник Дауд и Александр Овечкин. За «Колорадо» шайбы забивали Джей Ти Компер, Даррен Хелм, Микко Рантанен.

The bird man is feeling it pic.twitter.com/33IApdNuMv — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021

Овечкин в этой встрече забросил свою 734-ю шайбу за все время выступлений в НХЛ. Он находится на пятом месте в рейтинге лучших снайперов лиги. Впереди российского хоккеиста находятся Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Недавно комиссар НХЛ Гэри Беттмэн на фоне результативности Александра Овечкина признал, что рекорд Гретцки уже не выглядит таким непоколебимым, каким был раньше. По его словам, один только этот факт является свидетельством высокого уровня мастерства россиянина.