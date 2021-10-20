Полиция задержала звезду «Зачарованных» Милано во время протеста у Белого дома

Вашингтон, 20 октября. Американская актриса Алисса Милано, прославившаяся благодаря игре в сериале «Зачарованные» (Charmed, 1998-2006) была задержана на демонстрации у здания Администрации президента США. Подробнее об этом во вторник рассказала лично артистка.

Организаторами недавней акции у Белого дома выступили американские правозащитники. Протестующие требовали внести изменения в процесс голосования и принять ряд мер для облегчения процедуры волеизъявления граждан. Ранее протесты поддержали представители медиа и шоубизнеса Соединенных Штатов.

«Меня только что задержали за требования к администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и Сенату воспользоваться своими полномочиями, чтобы защитить избирательное право», — пояснила актриса.

Сама Алисса Милано подчеркнула, что «право голоса не должно зависеть от места жительства». На данный момент неизвестно, на какой срок задержана известная актриса.

Ранее Служба безопасности Конгресса США перекрыла дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в здании министерства труда. Силовики предположили, что в американском ведомстве может быть заложена бомба.