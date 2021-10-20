Ростех: новейший акустический обнаружитель БПЛА прошел заводские испытания

Москва, 20 октября. Модуль акустической разведки «Атака-Шорох» с успехом завершил заводские приемо-сдаточные испытания. Об этом рассказал представитель Ростеха в ходе выставки «Интерполитех-2021».

Разработчиком акустического обнаружителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

«Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" производства холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно прошел заводские приемо-сдаточные испытания», — цитирует собеседника агентство ТАСС.

Модуль получил микрофон со сверхчувствительностью, с помощью которого он без труда может установить местонахождение приближающегося БПЛА на расстоянии. В рамках испытаний «Атака-Шорох» использовался не только в качестве самостоятельной единицы, но также вместе с комплексом «Атака-DBS» и в составе его мобильной версии «Атака-Трофи».

Конструкторы Ростеха ранее приступили к созданию мобильных зенитных ракетных комплексов с увеличенным радиусом действия. Вместе с этим проводятся работы над улучшениями точности стрельбы ПЗРК.