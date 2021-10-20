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Певица Ольга Бузова рассказала о своем желании родить ребенка
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова рассказала о своем желании родить ребенка
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова готова родить ребенка, так как пересмотрела свое отношение к детям и материнству. Об этом звезда заявила в ходе интервью.

Российская артистка дала большое интервью изданию «Комсомольская правда». Она ответила на множество вопросов, в том числе и о том, почему изменила свое отношение к материнству и детям.

Журналист в ходе беседы акцентировал внимание на том, что главную роль в жизни телеведущая еще не исполнила. Бузова в ответ заявила, что ее ключевая роль — это материнство, и она хочет ее сыграть.

«Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я хотела и хочу детей», — подчеркнула Бузова.

Светская львица сравнила отношение к материнству с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Восприятие книги со временем меняется, то же самое можно отнести и к детям.

«Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь. Но я знаю, что у меня будут дети. Ты знаешь, как Булгакова ("Мастер и Маргарита"), когда нас заставляли в школе читать по программе в девятом классе, я не поняла это произведение. Только, прочитав эту книгу в 20 лет, я поняла ее смысл», — заявила Бузова.

Ранее Бузова уже рассуждала о детях и призналась, что хочет назвать свою будущую дочь Марией. Звезда также отметила, что считает детей великой радостью и чудом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Ольга Бузова рассказала о своем желании родить ребенка
бузова интервью материнство
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