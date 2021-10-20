Трамп упрекнул американскую власть в уничтожении памяти об отцах-основателях США

Вашингтон, 20 октября. Перенос статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка приносит серьезную боль всей стране. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп.

Он прокомментировал решение о демонтаже памятника, который находится в здании городского совета с 1915 года. Трамп напомнил, что предупреждал о подобных событиях.

«Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон. [...] Радикальные леваки сошли с ума и причиняют серьезную боль стране.., но скоро здоровые люди вернутся, и нашу страну снова станут уважать», — говорится в заявлении Трампа.

Статую Джефферсона до конца этого года перенесут в одно из общественных мест, которое еще не определено. Речь идет о гипсовой копии памятника из бронзы, установленного в Капитолии.

Дональд Трамп ранее подал в суд на комиссию, которая расследует штурм Капитолия. Он потребовал не раскрывать материалы дела, так как это может быть связано с преследованием экс-президента и членов его администрации.