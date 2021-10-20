Песня Бузовой «Принимай меня» стоит более миллиона рублей

Москва, 20 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова зарабатывает сразу в нескольких отраслях. О своих источниках дохода и статьях расходов она рассказала журналисту «Комсомольской правды».

Бузова хорошо зарабатывает, однако объем ее трат также не уступает. Звезда, не жалея, вкладывает деньги в развитие, это дает ей ощущение гордости и счастья. Джае в пандемию COVID-19 телеведущая не сидит без дела и участвует в различных проектах.

«Я работаю на телевидении, я лицо канала ТНТ. Вышло недавно новое телешоу "Бузова на кухне". А по воскресеньям в 20:00 часов я веду "Звезды в Африке". Плюс я снимаюсь в кино, в сериалах, я веду мероприятия», — рассказала Бузова.

Она не смогла ответить, какая сфера ей приносит больше всего прибыли, так как звезда их не разделяет. Одной из существенных статей расходов является создание песен, стоимость которых довольно высокая.

«Самая дорогая, кстати, моя песня — никогда это не говорила — "Принимай меня". Больше миллиона стоит только трек. Без записи, без сведения, без мастеринга. Поэтому, конечно, затраты большие. Но опять же, повторюсь, я не жалею. Я жалею на одежду…» — рассказала поющая телеведущая.

Ольга Бузова ранее объявила, что в будущем планирует уйти в политику. Она заверила, что может быть очень полезной в сфере образования.