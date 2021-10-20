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Билл Гейтс стал почетным гостем на приеме Елизаветы II в Виндзорском замке
Общество
Билл Гейтс стал почетным гостем на приеме Елизаветы II в Виндзорском замке
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Лондон, 20 октября. Королева Великобритании Елизавета II по случаю Глобального инвестиционного саммита устроила прием, на который были приглашены крупные бизнесмены и политики. Одним из гостей стал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс.

Елизавета II выступила перед началом саммита и заявила о важности развития зеленых технологий. Она заявила, что «гордится поступательным движением Великобритании» на пути к «устойчивому будущему».

«Многое еще предстоит сделать. Этот саммит не просто витрина, он дает возможность действовать сообща и создавать новые партнерства», — отметила королева.

Участников саммита помимо Елизаветы II приветствовали члены королевской семьи. Среди них — принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и другие. США вместе с Биллом Гейтсом представлял спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

Елизавета II ранее раскритиковала мировых политиков, которые ничего не предпринимают для разрешения климатического кризиса. Она призналась, что ее раздражают люди, которые только говорят и ничего при этом не делают.

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Елизавета II билл гейтс прием
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