Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 году

Москва, 20 октября. Правительство улучшило прогноз по темпам снижения уровня бедности в России. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития, в следующие три года число малоимущих будет сокращаться быстрее, чем предполагалось.

Российские власти предполагают, что в 2021 году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11,4% вместо 12,1%. В следующем году уровень бедности достигнет, предположительно, до 10,8%, в 2023-м году — до 10,1%, а в 2024-м — до 9,6%, пишут «Известия».

Согласно плану, к концу 2023 года показатель бедности должен упасть до исторического минимума. К 2030 году правительство планирует достичь показателя 6,5%. Корректировка ожиданий связана с изменением методики расчета прожиточного минимума, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

Росстат опубликовал на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Ведомство планирует усовершенствовать методы оценки бедности граждан. При измерении доходов должны учитывать разные активы и социальную помощь в натуральном виде.