Австралиец был застрелен в машине на западе Сиднея

Сидней, 20 октября. Один человек погиб, другой получил серьезные ранения в результате стрельбы на западе австралийского Сиднея. Полицейские штата Новый Южный Уэльс сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Представители оперативных служб прибыли на место происшествия примерно в 09:00 по местному времени (01:00 по Москве) после жалоб жителей Осгуд-стрит на звуки перестрелки. Место, где произошло преступление, находится в 25 км к западу от центра австралийского города. По приезде сотрудники правопорядка обнаружили расстрелянный автомобиль с двумя людьми.

«Один из них скончался от огнестрельных ранений на месте, второй был госпитализирован службой скорой помощи», — следует из сообщения.

Личностей погибшего и пострадавшего пока установить не удалось. Место перестрелки оцепили, правоохранители начали расследование произошедшего. Все обстоятельства и детали трагедии предстоит выяснить.

На днях стрельба произошла между студентами университета Луизианы в США. В результате происшествия погиб один человек, также несколько получили ранения.