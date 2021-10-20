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Три малых ракетных корабля «Каракурт» пополнят ряды ВМФ России до 2022 года
Армия
Три малых ракетных корабля «Каракурт» пополнят ряды ВМФ России до 2022 года
wikipedia.org  /  mil.ru

Москва, 20 октября. Российский флот в 2021–2022 годах пополнится тремя малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт», которые могут быть носителями крылатых ракет «Калибр-НК».

Боевые судна строятся на верфях в Керчи и Ленобласти. Каждая боевая машина будет оснащена универсальным комплексом для стрельбы крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс».

«До конца 2021 года ожидается передача МРК "Циклон" и "Буря", а в 2022-м - еще одного корабля этой серии "Аскольд"», — заявил источник ТАСС.

Ранее гендиректор и конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов сообщил, что российскую противокорабельную крылатую ракету «Оникс» сделали универсальной для носителей и типов целей. Теперь боеприпас способен вести стрельбу по целям, которые находятся на суше.

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оникс вмф россии калибр-нк
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