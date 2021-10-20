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Бузова допустила возможность своего ухода в политику
Шоу-бизнес
Бузова допустила возможность своего ухода в политику
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 октября. Представительница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова поделилась своими планами. Она не исключила, что когда-нибудь начнет политическую карьеру.

В ходе общения с журналистами «Комсомольской правды» артистка заявила, что ни раз задумывалась об этом. Однако, по ее словам, никакой конкретики на данную тему нет, так как сейчас ее полностью устраивает выбранный род деятельности.

«Я не буду говорить "никогда", потому что в свое время я говорила — я никогда не перекрашусь в брюнетку — и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Так же и по поводу политики. Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», — рассказала Бузова.

Она также упомянула конфликт с телеведущим Дмитрием Губерниев. По словам певицы, тот инцидент являлся настоящей подставой. Она заявила, что Губерниев ненавидит ее со времен, когда она была замужем за бывшим футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Бузова добавила, что многие друзья заступились за нее в той ситуации.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова допустила возможность своего ухода в политику
Ольга Бузова Дмитрий Губерниев политика интервью политическая карьера
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