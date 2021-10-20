Стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer пролетели над Черным морем

Вашингтон, 20 октября. Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer совершили полет над Черным морем во время визита министра обороны США Ллойда Остина в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС США.

Боевые самолеты взлетели с американской базы в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе маневров они совершили дозаправку над акваторией Черного моря.

«Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», — говорится в заявлении американской стороны.

Активность иностранных разведывательных сил вблизи российских границ в последнее время значительно возросла. В Минобороны РФ в очередной раз призывают западных партнеров отказаться от провокационных действий.

Недавно эсминец США Chafee попытался вторгнуться в территориальные воды России. Инцидент произошел 15 октября в акватории Японского моря.